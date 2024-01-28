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В районе Бурятии вспыхнул грузовик с прицепом

В районе Бурятии вспыхнул грузовик с прицепом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Огонь полностью уничтожил кабину машины

Возгорание произошло в Селенгинском районе. Как сообщает «Селенга-инфо.24/7» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу, там вспыхнул грузовой автомобиль МAN с груженным прицепом, стоявший в гараже.

Пожар тушили четыре человека. Привлечь пришлось одну единицу техники. В итоге кабина машины выгорела полностью. Кроме того, пламя повредило крышу и стену гаража на площади в 8 квадратных метров.

Прицеп с грузом не пострадал. Предварительная причина – короткое замыкание электрооборудования.
пожар грузовой транспорт

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