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В Бурятии сельчанка купила несуществующую мебель и лишилась 20 тысяч

В Бурятии сельчанка купила несуществующую мебель и лишилась 20 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина стала жертвой афериста из мессенджера

32-летняя жительница Бичурского района попалась на удочку мошенников. Женщина наткнулась в группе в одном из мессенджеров на объявление о продаже мебели и написала его автору.
 
Сельчанка перевела предоплату – 20 тысяч рублей. Мебель пообещали привезти следующим утром, но покупатель так её и не дождалась.

Не дозвонившись до продавца, она начала искать указанный в объявлении адрес и поняла, что такового просто не существует. После женщина отправилась в полицию писать заявление. В МВД возбудили уголовное дело о мошенничестве. Уже ведутся оперативно-розыскные мероприятия, сообщает «Бичура-инфо.24/7».

Жителей Бурятии призвали быть бдительными, приобретая какие-либо товары в Интернете, в том числе – через онлайн-платформы и мессенджеры.

- Проверяйте продавца на предмет чистоты совершённых ранее сделок, не переводите средства, не убедившись в безопасности, и читайте отзывы других покупателей, – отметили в дежурной части ОМВД по Бичурскому району. 
мошенничество деньги мебель уголовное дело

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