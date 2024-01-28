В Бурятии сельчанка купила несуществующую мебель и лишилась 20 тысяч





32-летняя жительница Бичурского района попалась на удочку мошенников. Женщина наткнулась в группе в одном из мессенджеров на объявление о продаже мебели и написала его автору.



Сельчанка перевела предоплату – 20 тысяч рублей. Мебель пообещали привезти следующим утром, но покупатель так её и не дождалась.



Не дозвонившись до продавца, она начала искать указанный в объявлении адрес и поняла, что такового просто не существует. После женщина отправилась в полицию писать заявление. В МВД возбудили уголовное дело о мошенничестве. Уже ведутся оперативно-розыскные мероприятия, сообщает «Бичура-инфо.24/7».



Жителей Бурятии призвали быть бдительными, приобретая какие-либо товары в Интернете, в том числе – через онлайн-платформы и мессенджеры.



- Проверяйте продавца на предмет чистоты совершённых ранее сделок, не переводите средства, не убедившись в безопасности, и читайте отзывы других покупателей, – отметили в дежурной части ОМВД по Бичурскому району.

