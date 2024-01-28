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«Тачку порвало пополам»: Стали известны подробности страшного ДТП на севере Бурятии

«Тачку порвало пополам»: Стали известны подробности страшного ДТП на севере Бурятии
Происшествия,  Фото:«Муя-инфо.24/7»
В аварии пострадал 17-летний парень

Два дня назад в местном паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» появились жуткие кадры с покореженной машиной. Передней части у неё не было, а на трассе поблизости валялись обломки.

Свидетели сообщили, что иномарку разорвало на части. Девушка-пассажир, по их словам, якобы вылетела из авто в кювет, «встала и пошла», а водителя увезли в больницу в Северобайкальске.

Однако в группе «Северобайкальск-инфо.24/7» заявили, что авария на самом деле произошла в муйском посёлке Таксимо.

- Водитель и пассажир живы, отделались небольшими травмами, – рассказали изначально в МО МВД России «Северобайкальский».

Позже стало известно, что ДТП случилось в Таксимо вечером 24 января. За рулём машины Toyota Corolla сидел 17-летний парень. Его доставили в Муйскую центральную районную больницу. У молодого человека – состояние средней степени тяжести. «Он получает необходимое лечение», – приводит комментарий ЦРБ «Муя-инфо.24/7».

В районной группе опубликовали и кадры с места аварии. Очевидцы утверждают, что автомобилист вроде как пошёл на обгон, а после врезался в бетонное препятствие. В итоге «тачку порвало пополам». Передняя часть машины, судя по видео, улетела в кювет.

- Говорят, водитель вылетел на дорогу – увезли его, а девчонка (речь, судя по всему, о пассажире – прим.) в кювете где-то оказалась и встала, – отметил мужчина, снявший всё на камеру. 
ДТП больница пострадавшие автомобили

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