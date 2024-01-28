Задержанным рейсом из Улан-Удэ в Москву заинтересовалась прокуратура



Накануне Бурятская транспортная прокуратура взяла под контроль Накануне Бурятская транспортная прокуратура взяла под контроль ситуацию с задержкой утреннего рейса из Улан-Удэ в Москву. Самолёт одной из авиакомпаний уже был на взлётно-посадочной полосе и начал взлетать, но перед отрывом от земли экипаж обнаружил неполадки в работе двигателя.



Воздушное судно вернулось на стоянку. Позже генеральный директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев уточнил в соцсетях, что вылет перенесли на 18:00 того же дня по местному времени. Его ожидали 160 человек, включая 6 несовершеннолетних.



В надзорном ведомстве пообещали проследить за соблюдением прав пассажиров на получение услуг, полагающихся в таких случаях. И напомнили, что при нарушении этих прав можно обратиться к дежурному прокурору Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.