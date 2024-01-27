В Бурятии произошёл ещё один смертельный пожар

В Бурятии продолжается череда пожаров с погибшими людьми. Накануне, 26 января, пожары с трагическим исходом произошли в Селенгинском и Заиграевском районах.
Как сообщал «Байкал-Dailу», ранним утром загорелся жилой частный дом в селе Гусиное Озеро. В ходе тушения начальник караула обнаружил тело 59-летней женщины.
Пожар ликвидировали на площади 40 квадратных метров. Вероятнее всего, причиной трагедии стал неосторожность при курении.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии, по предварительным данным, по аналогичной причине произошло возгорание в посёлке Новоильинск. Днём в горящей квартире нашли тело 44-летней женщины.
Квартира выгорела изнутри на общей площади 35 квадратных метров.
Отметим, сотрудники МЧС рекомендуют устанавливать пожарные извещатели в домах и квартирах. Пожарный извещатель реагирует на малейшее задымление громким звуковым сигналом.
Как сообщал «Байкал-Dailу», утром 24 января в пригородном селе Поселье на пожаре в частном доме погибла 12-летняя девочка. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
23 января в СНТ «Восход» Заиграевского района в сгоревшем доме нашли тело 19-летнего молодого человека.
20 января в Улан-Удэ произошёл пожар в сторожке, погиб мужчина.