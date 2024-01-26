23-летняя жительница Улан-Удэ до смерти избила алкоголика

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина распивал спиртное с её матерью



23-летняя жительница Октябрьского района Улан-Удэ обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего».



Следствием установлено, что вечером 29 октября 2023 года девушка узнала, что её мать употребляла спиртные напитки со знакомым и в состоянии алкогольного опьянения пришла с ним домой. Девушка приехала в квартиру к матери на улице Солнечная, где стала избивать пьяного гостя, после чего в подъезде с силой толкнула его руками в грудь, отчего потерпевший упал и скатился вниз по лестнице. Девушка спустилась вслед за ним и нанесла лежавшему мужчине несколько ударов ногами по голове и затем покинула место происшествия.



Потерпевший спустя непродолжительное время скончался от полученных повреждений.



- В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

