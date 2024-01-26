26 января

25 января

Популярное

23-летняя жительница Улан-Удэ до смерти избила алкоголика

23-летняя жительница Улан-Удэ до смерти избила алкоголика
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина распивал спиртное с её матерью

23-летняя жительница Октябрьского района Улан-Удэ обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего».

Следствием установлено, что вечером 29 октября 2023 года девушка узнала, что её мать употребляла спиртные напитки со знакомым и в состоянии алкогольного опьянения пришла с ним домой. Девушка приехала в квартиру к матери на улице Солнечная, где стала избивать пьяного гостя, после чего в подъезде с силой толкнула его руками в грудь, отчего потерпевший упал и скатился вниз по лестнице. Девушка спустилась вслед за ним и нанесла лежавшему мужчине несколько ударов ногами по голове и затем покинула место происшествия.

Потерпевший спустя непродолжительное время скончался от полученных повреждений.

- В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии. 
суд убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иркутянин стащил из храма святыню, чтобы купить себе водку
Иркутянин стащил из храма святыню, чтобы купить себе водку
Происшествия, 26.01.2024
При допросе «крадун» расплакался на камеру
На переправе в районе Бурятии объявилась бешеная лисичка
На переправе в районе Бурятии объявилась бешеная лисичка
Происшествия, 26.01.2024
Рыжая хищница вела себя агрессивно и не хотела уходить
В Бурятии рецидивист с кулаками набросился на женщину
В Бурятии рецидивист с кулаками набросился на женщину
Происшествия, 26.01.2024
Мужчину приговорили к обязательным работам 
В Бурятии браконьер выплатит 200 тысяч за убитую косулю
В Бурятии браконьер выплатит 200 тысяч за убитую косулю
Происшествия, 26.01.2024
Мужчину на год лишили права заниматься охотой
Житель Иркутской области, обезглавивший отчима, получил 11 лет колонии
Житель Иркутской области, обезглавивший отчима, получил 11 лет колонии
Происшествия, 26.01.2024
Мужчину задержали спустя три часа после убийства
Лжесотрудник ФСБ обманул преподавателя из Улан-Удэ на 1,7 млн
Лжесотрудник ФСБ обманул преподавателя из Улан-Удэ на 1,7 млн
Происшествия, 26.01.2024
Она поверила, что если обратится куда-нибудь, ей будет грозить уголовная ответственность
Житель Бурятии убил приятеля из-за замечания о разбитом окне
Житель Бурятии убил приятеля из-за замечания о разбитом окне
Происшествия, 26.01.2024
Ссора вспыхнула во время распития спиртного

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^