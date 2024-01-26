Иркутянин стащил из храма святыню, чтобы купить себе водку



Этот инцидент произошёл в соседнем Иркутске. Местный житель похитил из храма во имя Спаса Нерукотворного Образа старинную икону Великомученика и Победоносца Георгия, написанную в XIX веке. Сделал он это после утреннего богослужения.





Вскоре полицейские установили маршрут передвижения злоумышленника. Украденную святыню обнаружили под мостом через Ангару. Деревянный киот был разбит, а крестики, цепочки, кольца и другие изделия из драгоценных металлов, принесённые в дар прихожанами, вор забрал с собой. Часть добычи он сдал в один из антикварных магазинов.



На официальной странице МВД по Иркутской области разместили запись с камеры, запечатлевшей момент хищения, и кадры допроса в отделе полиции. На вопрос о причине задержания мужчина тяжко вздохнул и сообщил, что «за кражу иконы Георгия Победоносца». А ещё признался, что был с похмелья. Увидев украшения, он не удержался.



- Когда пришёл на утреннюю службу, просто взял икону и вышел. Потом пошёл на набережную и там эту икону оставил. Разбил стекло, вытащил то, что там было – и всё, – покаялся иркутянин.



После «крадун» расплакался на камеру. Когда полицейские поинтересовались, раскаивается ли он, мужчина заявил: «Ещё как!», а на вопрос «На что деньги потратили?» задал встречный: «Угадайте с трёх раз».



Деньги преступник потратил на водку. Похищенное уже изъяли. «Икона и ювелирные изделия возвращены в храм, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

