Мужчину на год лишили права заниматься охотой
Летом 2023 года житель Бурятии, находясь на территории охотничьих угодий Закаменского района, незаконно застрелил самку косули сибирской. Браконьера привлекли к административной ответственности по ч. 1.2. ст. 8.37 КоАП РФ, также его подвергли наказанию в виде лишения права осуществлять охоту сроком на один год.
Ущерб, причинённый животному миру, составил 200 тысяч рублей. Руководитель Бурприроднадзора обратился в суд с иском о взыскании с охотника суммы ущерба.
- Решением суда от 11 января 2024 года исковые требования удовлетворены частично. С Н. в пользу Бурприроднадзора взыскано 150 000 рублей, так как ответчик до вынесения решения добровольно возместил 50 000 рублей, - сообщили в пресс-службе Закаменского районного суда.
Решение в законную силу не вступило.
В Бурятии браконьер выплатит 200 тысяч за убитую косулю
Происшествия, Фото:
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