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В Бурятии браконьер выплатит 200 тысяч за убитую косулю

В Бурятии браконьер выплатит 200 тысяч за убитую косулю
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчину на год лишили права заниматься охотой

Летом 2023 года житель Бурятии, находясь на территории охотничьих угодий Закаменского района, незаконно застрелил самку косули сибирской. Браконьера привлекли к административной ответственности по ч. 1.2. ст. 8.37 КоАП РФ, также его подвергли наказанию в виде лишения права осуществлять охоту сроком на один год.

Ущерб, причинённый животному миру, составил 200 тысяч рублей. Руководитель Бурприроднадзора обратился в суд с иском о взыскании с охотника суммы ущерба.

- Решением суда от 11 января 2024 года исковые требования удовлетворены частично. С Н. в пользу Бурприроднадзора взыскано 150 000 рублей, так как ответчик до вынесения решения добровольно возместил 50 000 рублей, - сообщили в пресс-службе Закаменского районного суда.

Решение в законную силу не вступило.


браконьерство

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