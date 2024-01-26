В Бурятии браконьер выплатит 200 тысяч за убитую косулю

Мужчину на год лишили права заниматься охотой



Летом 2023 года житель Бурятии, находясь на территории охотничьих угодий Закаменского района, незаконно застрелил самку косули сибирской. Браконьера привлекли к административной ответственности по ч. 1.2. ст. 8.37 КоАП РФ, также его подвергли наказанию в виде лишения права осуществлять охоту сроком на один год.



Ущерб, причинённый животному миру, составил 200 тысяч рублей. Руководитель Бурприроднадзора обратился в суд с иском о взыскании с охотника суммы ущерба.



- Решением суда от 11 января 2024 года исковые требования удовлетворены частично. С Н. в пользу Бурприроднадзора взыскано 150 000 рублей, так как ответчик до вынесения решения добровольно возместил 50 000 рублей, - сообщили в пресс-службе Закаменского районного суда.



Решение в законную силу не вступило.





