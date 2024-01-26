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Житель Иркутской области, обезглавивший отчима, получил 11 лет колонии

Житель Иркутской области, обезглавивший отчима, получил 11 лет колонии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчину задержали спустя три часа после убийства

В Баяндаевском районе Иркутской области вынесли приговор 42-летнему жителю села Васильевка, который обезглавил своего отчима.

Как сообщал «Байкал-Daily», расправа произошла 9 октября 2023 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом в шею своему 68-летнему отчиму, после чего обезглавил его.

Убийца пытался скрыть следы преступления, но был задержан полицейскими через три часа после страшной расправы.

- Баяндаевский районный суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет с отбыванием наказания в колонии особого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
убийство

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