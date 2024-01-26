Лжесотрудник ФСБ обманул преподавателя из Улан-Удэ на 1,7 млн

Она поверила, что если обратится куда-нибудь, ей будет грозить уголовная ответственность
В Улан-Удэ преподавателя института мошенники убедили набрать кредиты и перевести на чужой счёт 1 миллион 700 тысяч рублей. 62-летняя потерпевшая обратилась в полицию после шести дней общения с аферистами, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Выяснилось, что в мессенджере женщине пришло сообщение от руководителя института, где она преподаёт (аккаунт, конечно, был фальшивый). «Начальница» писала, что её вызывали в ФСБ. Вопрос касался якобы списка работников института, которые сотрудничают с запрещёнными организациями. Она уведомила: в ближайшее время с ней выйдут на связь.
Так и случилось. Вскоре позвонил лжесотрудник ФСБ. Он заявил преподавателю, что она состоит в таких списках и финансирует противоправные ячейки, что подтверждают оформленные на её имя кредиты.
Ошарашенная женщина отрицала подобную связь и взятие займов. Тогда мужчина, пригрозив уголовной ответственностью, потребовал содействия и выполнения всех инструкций, в том числе, чтобы не лишиться денежных средств. Он уведомил: с ней свяжется специалист «комитета банковского надзора РФ», который даст алгоритм необходимых действий.
По указке «специалиста», выславшего якобы оформленные интернет-преступниками на её имя кредитные договоры, улан-удэнка «в целях перехвата финансовой инициативы» взяла займы сама: на 700 тысяч рублей и около полутора миллионов рублей.
При этом, несмотря на то, что сотрудники банков несколько раз уточняли цель получения кредитов, она настойчиво утверждала, что деньги необходимы то на свадьбу дочери, то для покупки автомобиля.
Не вызвал её сомнений и охранник одного банка, который стал интересоваться, кому женщина через терминал отправляет такие большие суммы. Охранник пытался ей помочь и убеждал, что она стала жертвой мошенников. Однако преступники в это время находились на связи и потребовали немедленно уехать из банка.
В итоге из оформленных в кредит средств аферистам на «безопасную ячейку» она перевела более 1 миллиона 700 тысяч рублей. Эта сумма могла быть еще больше, если бы не сотрудница банка. Оформляя женщине очередной займ, она поняла, что клиентка находится под влиянием мошенников. Сотрудница долго убеждала её и сумела «достучаться».
Только после этого педагог позвонила своему руководителю, чтобы уточнить сведения по ситуации с сотрудниками ФСБ. Та ответила, что её аккаунт в мессенджере взломали, и ничего подобного она не писала.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее преподаватель из Улан-Удэ продала квартиру и перевела мошенникам 10,5 млн рублей.
Лжесотрудник ФСБ обманул преподавателя из Улан-Удэ на 1,7 млн
Происшествия, Фото:
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