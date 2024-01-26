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В Бурятии пропавшего рыбака нашли мёртвым

В Бурятии пропавшего рыбака нашли мёртвым
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Его тело подняли из Байкала

В Северо-Байкальском районе Бурятии завершились поиски 59-летнего рыбака. Пропавший мужчина найден мёртвым.

Сотрудники полиции обнаружили вещи пропавшего недалеко от берега в районе кафе «Рассвет».

- В 13:30 спасатели подняли тело со дна Байкала. Опознан родственниками, - сообщили в группе «Северобайкальск-инфо».

Как сообщал «Байкал-Daily», мужчина ушёл из дома 17 января, предположительно, на рыбалку в устье реки Тыя, но домой не вернулся.

смерть рыбаки

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