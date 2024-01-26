Его тело подняли из Байкала
В Северо-Байкальском районе Бурятии завершились поиски 59-летнего рыбака. Пропавший мужчина найден мёртвым.
Сотрудники полиции обнаружили вещи пропавшего недалеко от берега в районе кафе «Рассвет».
- В 13:30 спасатели подняли тело со дна Байкала. Опознан родственниками, - сообщили в группе «Северобайкальск-инфо».
Как сообщал «Байкал-Daily», мужчина ушёл из дома 17 января, предположительно, на рыбалку в устье реки Тыя, но домой не вернулся.
В Бурятии пропавшего рыбака нашли мёртвым
Происшествия, Фото:
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