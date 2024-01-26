Иркутянка провалилась в дыру между этажами в подъезде





Жительница Иркутска провалилась в дыру между этажами, спускаясь по лестнице в многоквартирном доме, где живёт.Произошло это в Ленинском районе города, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.- Местная жительница, спускаясь по лестничному маршу своего дома, провалилась между этажами в образовавшееся отверстие. В результате она получила травму ноги, - уточнили в прокуратуре.Надзорный орган провёл проверку. Однако и после этого управляющая компания добровольно не желала выплачивать женщине компенсацию.Тогда прокуратура предъявила в суд исковое заявление о взыскании в пользу пострадавшей компенсации морального вреда.Ленинский районный суд Иркутска требования удовлетворил, взыскав с управляющей компании компенсацию в размере 50 тысяч рублей. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.