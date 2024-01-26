В Бурятии опровергли информацию о ДТП с разорванной напополам машиной в Северобайкальске



Недавно в местном паблике «Весь Улан-Удэ» во «Вконтакте» появились жуткие кадры с покореженной машиной. Передней части у неё нет, а рядом на дороге валяются обломки.



Очевидцы сообщили, что авто разорвало на части. Девушка-пассажир, по словам свидетелей, якобы вылетела из машины в кювет, «встала и пошла», а водителя якобы увезли в больницу в Северобайкальске.



Тем временем в группе «Северобайкальск-инфо.24/7» сообщили, что авария произошла в муйском посёлке Таксимо. В самом ли дело автомобиль разорвало на части, не уточняется – фото с места ДТП не опубликовали.





- Водитель и пассажир живы, отделались небольшими травмами, –пояснил начальник МО МВД России «Северобайкальский» Евгений Артёмкин.