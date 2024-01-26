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В Бурятии опровергли информацию о ДТП с разорванной напополам машиной в Северобайкальске

В Бурятии опровергли информацию о ДТП с разорванной напополам машиной в Северобайкальске
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Оно произошло в другом населённом пункте

Недавно в местном паблике «Весь Улан-Удэ» во «Вконтакте» появились жуткие кадры с покореженной машиной. Передней части у неё нет, а рядом на дороге валяются обломки.
 
Очевидцы сообщили, что авто разорвало на части. Девушка-пассажир, по словам свидетелей, якобы вылетела из машины в кювет, «встала и пошла», а водителя якобы увезли в больницу в Северобайкальске.

Тем временем в группе «Северобайкальск-инфо.24/7» сообщили, что авария произошла в муйском посёлке Таксимо. В самом ли дело автомобиль разорвало на части, не уточняется – фото с места ДТП не опубликовали. 

- Водитель и пассажир живы, отделались небольшими травмами, –пояснил начальник МО МВД России «Северобайкальский» Евгений Артёмкин.
ДТП автомобили пострадавшие

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