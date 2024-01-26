В столице Бурятии из-за ДТП парализовало Элеватор



Этот участок под путепроводом Элеваторе считается главным «бутылочным горлышком» в Улан-Удэ и пробки даже без ДТП там не редкость. Постоянные заторы осложняют движение и нервируют и водителей, и пассажиров.





Утром 26 января в столице Бурятии произошло ДТП с тремя автомобилями. Они столкнулись под путепроводом в районе Элеватора, сообщили в комитете по транспорту городской администрации.Участники дорожной аварии заняли обе полосы. Движение там было серьёзно затруднено. Через несколько минут оно восстановилось.