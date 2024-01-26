В Бурятии следы на снегу привели росгвардейцев к вору

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Вор залез в дом своих соседей



В селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии росгвардейцы задержали подозреваемого в квартирной краже. Помогли следы на снегу, оставленные злоумышленником.



Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, задержанному 20 лет. В отделе полиции он сознался, что воспользовался отсутствием своих соседей и пробрался в их двор. Затем вскрыл подручными средствами навесной замок и проник в дом. Вор украл музыкальную колонку и алкоголь на сумму около 10 тысяч рублей.



- Установить причастность подозреваемого к преступлению помогли следы на снегу, которые вели с места преступления до соседнего дома, где и проживает подозреваемый, - сообщили в Росгвардии.



Молодого человека задержали возле автомойки, где он подрабатывал.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.



