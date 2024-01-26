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В Бурятии следы на снегу привели росгвардейцев к вору

В Бурятии следы на снегу привели росгвардейцев к вору
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Вор залез в дом своих соседей

В селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии росгвардейцы задержали подозреваемого в квартирной краже. Помогли следы на снегу, оставленные злоумышленником.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, задержанному 20 лет. В отделе полиции он сознался, что воспользовался отсутствием своих соседей и пробрался в их двор. Затем вскрыл подручными средствами навесной замок и проник в дом. Вор украл музыкальную колонку и алкоголь на сумму около 10 тысяч рублей.

- Установить причастность подозреваемого к преступлению помогли следы на снегу, которые вели с места преступления до соседнего дома, где и проживает подозреваемый, - сообщили в Росгвардии.

Молодого человека задержали возле автомойки, где он подрабатывал.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

Росгвардия кража

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