В Улан-Удэ сгорели две квартиры и часть кровли многоквартирного дома

Стали известны подробности пожара в двухэтажном многоквартирном доме на улице Горная в Улан-Удэ. В доме сгорели две квартиры, а также часть кровли.
- Сообщение о пожаре поступило на центральный пункт пожарной связи под утро. На момент прибытия огнеборцев горели две квартиры и частично кровля дома. Основные силы подразделений МЧС были направлены на спасение людей. Двум жильцам потребовалась помощь пожарных. Их спасли по лестничному маршу с помощью спасательных устройств, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
Возгорание ликвидировали на общей площади 200 квадратных метров. Пострадавших нет.
На месте работает дознаватель МЧС, он установит причину пожара.