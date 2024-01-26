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В Улан-Удэ сгорели две квартиры и часть кровли многоквартирного дома

В Улан-Удэ сгорели две квартиры и часть кровли многоквартирного дома
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар потушили на площади 200 кв. метров

Стали известны подробности пожара в двухэтажном многоквартирном доме на улице Горная в Улан-Удэ. В доме сгорели две квартиры, а также часть кровли.

- Сообщение о пожаре поступило на центральный пункт пожарной связи под утро. На момент прибытия огнеборцев горели две квартиры и частично кровля дома. Основные силы подразделений МЧС были направлены на спасение людей. Двум жильцам потребовалась помощь пожарных. Их спасли по лестничному маршу с помощью спасательных устройств, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии. 



Возгорание ликвидировали на общей площади 200 квадратных метров. Пострадавших нет.

На месте работает дознаватель МЧС, он установит причину пожара.

пожар

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