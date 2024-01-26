В Иркутске пожарные вызвали на пожар сами себя



Дознаватели МЧС установили, что ночью при обходе территории сторож стройки заметил, что трещат и искрятся провода. Буквально через несколько секунд вспыхнул огонь. Мужчина побежал вызывать пожарных. Однако его звонок на 101 совпал с прибытием сотрудников МЧС, которые сами увидели пожар.







Редкий случай в практике пожарных произошёл ночью 26 января в Иркутске. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, пожарные вызвали сами себя на пожар.После полуночи начальник караула 3 пожарно-спасательной части пошёл проверять несение службы личным составом и увидел из окна огонь. Напротив пожарной части горела опалубка строящегося дома на улице Лызина. Мгновенно был дан сигнал тревоги, и уже через пару минут два пожарных расчёта были на месте.Сложность в тушении заключалась в большой пожарной нагрузке: огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям и горючему утеплителю. А провода под напряжением не позволили подать воду в первые минуты.В половине третьего ночи пожар ликвидировали на площади 600 квадратных метров. Пострадавших нет.