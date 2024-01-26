В Бурятии директора турфирмы отправили за решётку

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Она присваивала деньги клиентов



В Бурятии директора туристической фирмы приговорили к трём годам лишения свободы.



Она признана виновной по статьям «Присвоение вверенного имущества с использованием служебного положения» и «Мошенничество с использованием служебного положения».



- Установлено, что в сентябре 2020 года и феврале 2022 года женщина похитила у пяти человек денежные средства, переданные ей в счёт оплаты туристических поездок, в общей сумме 659 тысяч рублей. Кроме того, в феврале 2023 года она ввела в заблуждение одну из потерпевших и получила в качестве дополнительной платы 39 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Кабанский районный суд назначил мошеннице два года принудительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства. Государственный обвинитель и потерпевшие посчитали приговор чрезмерно мягким и обжаловали его.



Верховный суд Бурятии приговор суда первой инстанции изменил. Теперь виновной назначено три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

