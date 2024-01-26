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В Бурятии директора турфирмы отправили за решётку

В Бурятии директора турфирмы отправили за решётку
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Она присваивала деньги клиентов

В Бурятии директора туристической фирмы приговорили к трём годам лишения свободы.

Она признана виновной по статьям «Присвоение вверенного имущества с использованием служебного положения» и «Мошенничество с использованием служебного положения».

- Установлено, что в сентябре 2020 года и феврале 2022 года женщина похитила у пяти человек денежные средства, переданные ей в счёт оплаты туристических поездок, в общей сумме 659 тысяч рублей. Кроме того, в феврале 2023 года она ввела в заблуждение одну из потерпевших и получила в качестве дополнительной платы 39 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Кабанский районный суд назначил мошеннице два года принудительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства. Государственный обвинитель и потерпевшие посчитали приговор чрезмерно мягким и обжаловали его.

Верховный суд Бурятии приговор суда первой инстанции изменил. Теперь виновной назначено три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
туризм мошенничество присвоение с использованием служебного положения

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