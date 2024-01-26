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В Бурятии женщина погибла при пожаре в жилом доме

В Бурятии женщина погибла при пожаре в жилом доме
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл ранним утром

В Селенгинском районе Бурятии в результате пожара погибла женщина. Пожар произошёл рано утром сегодня, 26 января, в селе Гусиное Озеро.

- На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём был охвачен жилой дом и пристроенное к нему здание. Пожар был потушен в течение трёх часов. В результате пожара сгорел пристрой, изнутри обгорел дом. Общая площадь пожара составила 84 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В ходе разбора конструкций сгоревшего дома пожарные нашли тело 59-летней женщины.

Предварительная причина возгорания уже установлена – это не затушенная вовремя сигарета.



Как сообщал «Байкал-Dailу», утром 24 января в пригородном селе Поселье на пожаре в частном доме погибла 12-летняя девочка. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

23 января в СНТ «Восход» Заиграевского района в сгоревшем доме нашли тело 19-летнего молодого человека.

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