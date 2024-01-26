26 января

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В Бурятии легковушка врезалась в грузовик

В Бурятии легковушка врезалась в грузовик
Происшествия,  Фото:УГИБДД
Женщина-водитель не уступила дорогу

Накануне, 25 января, на дорогах Бурятии зарегистрировали 35 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе одно ДТП с пострадавшим. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.

ДТП произошло в селе Кижинга на улице Трактовая. Там легковушка врезалась в грузовик.

- Около 7 часов утра 60-летняя водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер», выезжая с второстепенной дороги на улице Трактовая, не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с грузовым автомобилем «Шакман», - сообщили в Госавтоинспекции.

В результате ДТП женщину с травмами госпитализировали в больницу. 53-летний водитель грузовика не пострадал.

Как сообщал «Байкал-Dailу», днём ранее произошло ДТП в посёлке Таксимо Муйского района: 17-летний подросток на машине матери влетел в бетонное ограждение
ДТП

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