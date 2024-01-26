В Бурятии виновные в лесных пожарах заплатят три с лишним миллиона



При этом большинство произошло весной: 106 – из-за нарушения правил пожарной безопасности, а ещё 52 – из-за перехода огня с земель иных категорий.



- Весенние пожары – это всегда вина человека. Их основные причины – выжигание сухой травы, брошенные окурки, непотушенные костры и нарушения при эксплуатации техники, – рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Установить удалось 13 виновных в возгораниях. Среди них – жители Баргузинского, Тарбагатайского, Муйского, Баунтовского, Селенгинского, Кижингинского и Еравнинского районов. Затраты на тушение превысили три миллиона рублей. Эти деньги нарушителям придётся вернуть. В судах рассмотрели уже 11 исков с требованием о взыскании 2 миллионов 867 тысяч рублей.

В ушедшем 2023 году в Бурятии зарегистрировали 260 лесных возгораний на общей площади в 29 тысяч 838 гектаров. Первое – 20 марта в Еравнинском районе, последнее – 17 октября в Прибайкальском.