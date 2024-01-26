26 января

25 января

Популярное

В Бурятии виновные в лесных пожарах заплатят три с лишним миллиона

В Бурятии виновные в лесных пожарах заплатят три с лишним миллиона
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Большинство возгораний в республике произошло весной по вине людей

В ушедшем 2023 году в Бурятии зарегистрировали 260 лесных возгораний на общей площади в 29 тысяч 838 гектаров. Первое – 20 марта в Еравнинском районе, последнее – 17 октября в Прибайкальском.

При этом большинство произошло весной: 106 – из-за нарушения правил пожарной безопасности, а ещё 52 – из-за перехода огня с земель иных категорий.
 
- Весенние пожары – это всегда вина человека. Их основные причины – выжигание сухой травы, брошенные окурки, непотушенные костры и нарушения при эксплуатации техники, – рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Установить удалось 13 виновных в возгораниях. Среди них – жители Баргузинского, Тарбагатайского, Муйского, Баунтовского, Селенгинского, Кижингинского и Еравнинского районов. Затраты на тушение превысили три миллиона рублей. Эти деньги нарушителям придётся вернуть. В судах рассмотрели уже 11 исков с требованием о взыскании 2 миллионов 867 тысяч рублей.
лесные пожары РАЛХ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии виновные в лесных пожарах заплатят три с лишним миллиона
В Бурятии виновные в лесных пожарах заплатят три с лишним миллиона
Происшествия, 26.01.2024
Большинство возгораний в республике произошло весной по вине людей
В Иркутске пожарные вызвали на пожар сами себя
В Иркутске пожарные вызвали на пожар сами себя
Происшествия, 26.01.2024
Крупное возгорание произошло напротив пожарной части
В Бурятии легковушка врезалась в грузовик
В Бурятии легковушка врезалась в грузовик
Происшествия, 26.01.2024
Женщина-водитель не уступила дорогу
В Иркутской области задержали парня, планировавшего массовые убийства
В Иркутской области задержали парня, планировавшего массовые убийства
Происшествия, 26.01.2024
Он подозревается в участии в деятельности террористической организации
В Улан-Удэ ночью из горящего дома спасли двух человек
В Улан-Удэ ночью из горящего дома спасли двух человек
Происшествия, 26.01.2024
Горел двухэтажный многоквартирный дом
В Туве заявили о высоких темпах снижения преступности в республике
В Туве заявили о высоких темпах снижения преступности в республике
Происшествия, 25.01.2024
Тува переместилась в рейтинге по уровню преступности с 80-го на 58 место
В Бурятии будут судить мужчину, застрелившего приятеля
В Бурятии будут судить мужчину, застрелившего приятеля
Происшествия, 25.01.2024
Убийство произошло на фермерской стоянке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^