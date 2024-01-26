В Иркутской области задержали парня, планировавшего массовые убийства









19-летнего подозреваемого доставили в Иркутск. У него изъяли тематическую атрибутику, а также предметы, с помощью которых он планировал совершать массовые убийства в родном городе.



- По версии следствия, осенью 2023 года молодой человек, являясь приверженцем международного движения, признанного террористической организацией, занимался её пропагандой, а также высказывал намерения о массовых убийствах в общественных местах на территории города Железногорск-Илимский, - сообщило следственное управление СК России по Иркутской области.



Сейчас с подозреваемым работают следователи. Решением суда он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье 205.5 Уголовного кодекса РФ «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».







Уголовное дело возбуждено в Иркутской области в отношении 19-летнего жителя города Железногорск-Илимский, подозреваемого в деятельности террористической организации. По данным следствия, молодой человек планировал массовые убийства.- Он подозревается в планировании особо тяжкого преступления в сфере общественной безопасности. О планируемом противоправном деянии в Нижнеилимском районе стало известно после плановых профилактических мероприятий, проводимых полицейскими в учебном заведении. После лекции, организованной оперативниками, полицейским поступила информация от одного из учащихся о том, что его знакомый поддерживает взгляды запрещённого движения, признанного решением Верховного суда РФ террористическим, а также, возможно, планирует совершить преступление, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.Полицейские проверили информацию и установили, что она подтверждается. Молодого человека задержали сотрудники центра противодействия экстремизму и местные полицейские при содействии бойцов СОБРа Росгвардии.