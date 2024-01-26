В Бурятии горела котельная на территории спортшколы

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Пожар случился вечером



Вечером 25 января загорелось отдельно стоящее здание котельной на территории детско-юношеской спортивной школы в селе Орлик Окинского района.



На момент прибытия первого подразделения здание горело изнутри. Угроза перехода на соседние строения отсутствовала. Вскоре огонь потушили, обошлось без пострадавших, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



В группе «Ока-инфо. 24/7» сообщили, что котлы и насос не пострадали. Ночью дежурили два кочегара.



