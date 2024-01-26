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В Бурятии горела котельная на территории спортшколы

В Бурятии горела котельная на территории спортшколы
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар случился вечером

Вечером 25 января загорелось отдельно стоящее здание котельной на территории детско-юношеской спортивной школы в селе Орлик Окинского района.

На момент прибытия первого подразделения здание горело изнутри. Угроза перехода на соседние строения отсутствовала. Вскоре огонь потушили, обошлось без пострадавших, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

В группе «Ока-инфо. 24/7» сообщили, что котлы и насос не пострадали. Ночью дежурили два кочегара.

пожар

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