Пожар случился вечером
Вечером 25 января загорелось отдельно стоящее здание котельной на территории детско-юношеской спортивной школы в селе Орлик Окинского района.
На момент прибытия первого подразделения здание горело изнутри. Угроза перехода на соседние строения отсутствовала. Вскоре огонь потушили, обошлось без пострадавших, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
В группе «Ока-инфо. 24/7» сообщили, что котлы и насос не пострадали. Ночью дежурили два кочегара.
В Бурятии горела котельная на территории спортшколы
Происшествия, Фото:
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