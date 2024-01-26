Горел двухэтажный многоквартирный дом
Ночью 26 января на улице Горная Железнодорожного района Улан-Удэ загорелся многоквартирного дома. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось полыхала кровля здания и подъезд.
- Звеном газодымозащитной службы пожарно-спасательной части было спасено два человека. Угрозы перехода на соседние строения нет, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Информация уточняется.
В Улан-Удэ ночью из горящего дома спасли двух человек
Происшествия, Фото:
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