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В Бурятии будут судить мужчину, застрелившего приятеля

В Бурятии будут судить мужчину, застрелившего приятеля
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Убийство произошло на фермерской стоянке

В Селенгинском районе Бурятии перед судом предстанет 45-летний местный житель, застреливший своего приятеля из охотничьего ружья.

Как сообщал «Байкал-Dailу», убийство произошло 9 ноября 2023 года на фермерской стоянке возле села Цайдам. По данным следствия, к фермеру в гости пришли трое знакомых, которых он просил помочь по хозяйству. Вечером, когда работа была окончена, все стали распивать алкоголь.

Около полуночи между хозяином и одним из гостей вспыхнула ссора, переросшая в потасовку. После неё владелец дома ушёл в комнату, взял заряженное охотничье гладкоствольное ружьё с самодельно укороченным стволом, вернулся к противнику и выстрелил ему прямо в голову. 43-летний потерпевший скончался на месте.

- В ходе осмотра места происшествия в доме, помимо орудия преступления, обнаружили ещё одно нарезное огнестрельное ружье, изготовленное кустарным способом, а также несколько боевых и охотничьих патронов. Их обвиняемый незаконно приобрёл и хранил у себя, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Мужчине предъявили обвинение в убийстве, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения. 
убийство

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