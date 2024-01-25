У жителя Бурятии после «пьяного» ДТП конфисковали машину

Мужчина также схлопотал «условку»



Житель Селенгинского района Бурятии, будучи подвергнутым административному наказанию за езду в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав, вновь нетрезвым сел за руль. В пути автомобилист попал ДТП.



Гусиноозёрский городской суд признал его виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Мужчине суд назначил один год лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также он лишён водительских прав на 2 года 6 месяцев.



- Также приговором суда в доход государства конфискован автомобиль, на котором было совершено преступление, - сообщили в пресс-службе суда.

