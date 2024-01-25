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В Иркутской области маршрутка на остановке наехала на девочку

Происшествия, 
Маршрутный автобус проехался по её ногам

Днём 23 января в посёлке Култук Слюдянского района Иркутской области 13-летняя девочка пострадала по вине водителя маршрутки. Инцидент произошёл на остановке «Роща».

- По предварительной информации, 58-летний водитель микроавтобуса Iveco Daily, двигаясь по маршруту Слюдянка – Култук, при высадке пассажиров на остановке не убедился в безопасности своего манёвра и начал движение. Вследствие этого совершил наезд на ноги 13-летней девочки, которая стояла на проезжей части, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате ДТП девочка была отправлена в больницу.

Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства произошедшего. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения и профилактики травматизма на дорогах», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.


ДТП

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