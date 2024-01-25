Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся
В Бурятии водителя-виновника ДТП наказали мелким штрафом.
Автоавария произошла в октябре 2023 года в Хоринском районе. Местный житель ехал по автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита на машине без госномеров. В какой-то момент водитель потерял управление, и авто съехало с дороги. Машина опрокинулась в кювет.
Травмы получил пассажир автомобиль. Впрочем, его здоровью оказался причинён только лёгкий вред.
Автомобилиста признали виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 12.24 КоАП РФ. На суде мужчина полностью признал вину, в содеянном раскаялся.
- При назначении наказания суд учёл характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, смягчающие вину обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств. С учётом всех обстоятельств, суд назначил наказание в виде административного штрафа в минимальном размере 2 500 рублей, - сообщила пресс-служба Хоринского районного суда.
В Бурятии водителя за ДТП с пострадавшим пассажиром оштрафовали на 2,5 тысячи
Происшествия, Фото:
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