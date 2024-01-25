Огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров
В городе Бодайбо на севере Иркутской области потушили крупный пожар на складе стройматериалов. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров.
- Продолжается проливка места пожара и разбор строительных конструкций. Пострадавших нет, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
На месте работают дознаватели МЧС. Им предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.
Сообщение о пожаре в складском помещении магазина строительных материалов на улице Стояновича поступило в 7:15 25 января. Открытый огонь быстро распространился по всей площади. К тушению были привлечены семь единиц техники и 23 пожарных.
В Иркутской области потушили крупный пожар на складе стройматериалов
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