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В Иркутской области потушили крупный пожар на складе стройматериалов

Происшествия, 
Огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров

В городе Бодайбо на севере Иркутской области потушили крупный пожар на складе стройматериалов. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров.

- Продолжается проливка места пожара и разбор строительных конструкций. Пострадавших нет, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

На месте работают дознаватели МЧС. Им предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.

Сообщение о пожаре в складском помещении магазина строительных материалов на улице Стояновича поступило в 7:15 25 января. Открытый огонь быстро распространился по всей площади. К тушению были привлечены семь единиц техники и 23 пожарных.


пожар

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