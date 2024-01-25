25 января

24 января

Популярное

В сотых кварталах Улан-Удэ парализовало движение из-за ДТП

В сотых кварталах Улан-Удэ парализовало движение из-за ДТП
Происшествия,  Фото:комитет по транспорту
Там столкнулись три автомобиля

Авария произошла в столице Бурятии в четверг, 25 января. На пересечении улиц Бабушкина и Ринчино по направлению в сотые кварталы столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в комитете по транспорту городской администрации.

Из-за ДТП на этом участке образовалась огромная пробка, а движение было серьёзно затруднено. Примерно через 20 минут стало известно, что пробка рассосалась.  
ДТП дороги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии осудили группу закладчиков «синтетики»
В Бурятии осудили группу закладчиков «синтетики»
Происшествия, 25.01.2024
На четверых они получили 42 года лишения свободы
За сутки на пожарах в Иркутской области погибли три человека
За сутки на пожарах в Иркутской области погибли три человека
Происшествия, 25.01.2024
В одном случае дочь не смогла спасти отца-инвалида из горящего дома
В Бурятии подросток попал в ДТП на машине матери
В Бурятии подросток попал в ДТП на машине матери
Происшествия, 25.01.2024
Мать разрешила несовершеннолетнему сыну сесть за руль
В Бурятии виновника смертельного ДТП отправили за решётку
В Бурятии виновника смертельного ДТП отправили за решётку
Происшествия, 25.01.2024
Машины столкнулись лоб в лоб из-за неудачного обгона
Бурятию вновь тряхнуло на ночь глядя
Бурятию вновь тряхнуло на ночь глядя
Происшествия, 25.01.2024
На этот раз землетрясение произошло в Бичурском районе
Пьяный улан-удэнец решил покататься и угнал машину
Пьяный улан-удэнец решил покататься и угнал машину
Происшествия, 24.01.2024
Автомобиль он угнал с парковки на улице Лебедева
В Улан-Удэ попал в ДТП грузовик «Водоканала»
В Улан-Удэ попал в ДТП грузовик «Водоканала»
Происшествия, 24.01.2024
Информация о том, что водитель был пьян, проверяется

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^