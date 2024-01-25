За сутки на пожарах в Иркутской области погибли три человека

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В одном случае дочь не смогла спасти отца-инвалида из горящего дома



24 января в Иркутской области произошло два пожара, в результате которых погибли три человека.



В 20:20 произошёл пожар в садоводстве «Зелёное» Иркутского района на 5 км Александровского тракта. На улице Звёздная горели садовый дом и хозяйственная постройка. На момент прибытия пожарных они были полностью охвачены пламенем, существовала угроза распространения огня на соседние дома.



- Очевидцы сообщили о том, что в доме могут находиться люди. В ходе тушения пожара и разборки конструкций внутри дома были обнаружены погибшие мужчина 1956 года рождения и женщина 1956 года рождения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Пожар уничтожил дом на площади 60 квадратных метров и хозяйственную постройку на площади 30 квадратных метров. По предварительным данным, причиной могло стать тепловое проявление электрического тока. На месте пожара сегодня работают дознаватели МЧС, обстоятельства произошедшего устанавливаются.



Ещё один трагический пожар произошёл в посёлке Усть-Ордынский. Сообщение о возгорании квартиры в двухквартирном доме на улице Дальневосточная поступило в пожарно-спасательную службу в 23:44. Одна из квартир горела на площади 32 квадратных метра. Существовала угроза распространения огня на соседнюю квартиру.



- Пожарные в составе звена газодымозащитной службы вошли внутрь горящего дома и на полу в спальной комнате обнаружили без признаков жизни хозяина квартиры 1951 года рождения. Его эвакуировали на улицу. Бригадой скорой помощи была констатирована смерть человека, - сообщили в МЧС.



В течение 12 минут открытое горение было ликвидировано. Огонь повредил квартиру и веранду дома. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.



Дознаватели МЧС в ходе расследования установили, что в момент начала пожара в доме, кроме главы семейства-инвалида, который не мог двигаться и лежал в своей комнате на диване, находились его дочь, 13-летний внук и 17-летний племянник. Внезапно в квартире погас свет, и женщина вышла на веранду. Увидев, что горит электросчётчик, она кинулась оповещать родных. Мальчики выскочили из дома, а вот отца женщина вытащить не смогла и в панике побежала за помощью к соседям. Огонь быстро распространился в пространстве квартиры под натяжным потолком, и помочь мужчине очевидцы уже не смогли.



- Все пожары с гибелью людей объединяет электротехническая причина и отсутствие пожарных извещателей в жилье, - пояснили в МЧС.



