Мать разрешила несовершеннолетнему сыну сесть за руль
В Муйском районе Бурятии 17-летний подросток взял машину матери и попал на ней в ДТП. Автоавария произошла в посёлке Таксимо около 23 часов 24 января.
- По предварительным данным, 17-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя со стороны улицы Минская в направлении улицы Советская, не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП парня с травмами госпитализировали в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции провели проверку и выяснили, что машина принадлежит матери подростка. При этом женщина разрешила сыну сесть за руль.
За передачу прав управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющего такого права, 39-летняя женщина привлечена к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.7 КоАП. По этой статье предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей.
В Бурятии подросток попал в ДТП на машине матери
Происшествия, Фото:
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