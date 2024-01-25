В Бурятии виновника смертельного ДТП отправили за решётку

Суд назначил реальный срок жителю Иволгинского района Бурятии – виновнику ДТП, в котором погибла женщина, а ещё три человека получили травмы.
Как сообщал «Байкал-Daily», автоавария произошла в сентябре 2021 года в Заиграевском районе, вблизи села Илька. Водитель «Тойоты Камри», обгоняя ехавшую впереди машину, выехал на встречную полосу движения и врезался в «Хонду Стрим».
В результате страшного столкновения погибла 56-летняя женщина-водитель «Хонды». Три пассажира из обеих автомашин получили тяжёлые травмы.
- Заиграевский районный суд приговорил виновного к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Приговор не вступил в законную силу.