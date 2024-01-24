Пьяный улан-удэнец решил покататься и угнал машину

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Автомобиль он угнал с парковки на улице Лебедева



Днём 22 января в полицию обратился 51-летний улан-удэнец с заявлением об угоне машины. Он рассказал, что оставил автомобиль на парковке около торгового центра на улице Лебедева, а когда через 10 минут вышел, авто уже не было.



Ориентировку на задержание угонщика передали наружным нарядам. Уже через 15 минут экипаж ДПС обнаружил машину неподалёку от места происшествия, рядом с жилым домом. За рулём иномарки сидел мужчина с признаками опьянения.



- Дознанием установлено, что 44-летний мужчина после распития спиртного с приятелем в подъезде дома вышел на улицу. Увидев вблизи магазина самообслуживания чужой заведённый автомобиль, решил прокатиться. Дверь оказалась незапертой, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Совершив спустя 300 метров вынужденную остановку, завести машину снова, чтобы вернуть обратно, он не смог. В этот момент его и задержали полицейские.







Возбуждено уголовное дело, ведётся дознание.



Отметим, мужчина водительских прав не имеет. Срок действия его водительского удостоверения истёк несколько лет назад, и он его не восстановил. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался, за что был привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.26 КоАП.



