В Улан-Удэ попал в ДТП грузовик «Водоканала»

Происшествия, Фото: Аварком Улан-Удэ Кузов Салон

Информация о том, что водитель был пьян, проверяется



Сегодня, 24 января, на улице Трубачеева в столице Бурятии произошло ДТП с участием грузовика аварийной службы «Водоканала». Видео появилось в Telegram-канале «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон», там же утверждается, что водитель грузовика был пьян в момент аварии.



«Пьяный водитель «Водоканала» на служебном ГАЗ-53 въехал в «Хонду Везель». Крышка багажника на «Хонде» стоит 170 тысяч. Случай страховой, однако на водителя «Водоканала» придёт регрессный иск в сумму ремонта «Хонды», - говорится в сообщении.



В свою очередь, в МУП «Водоканал» прокомментировали, что обстоятельства ДТП с участием спецтехники предприятия выясняются. Информация об его опьянения проверяется и пока точно не подтверждена.



- Водитель двигался с производственного объекта в гараж. На момент осмотра, перед отъездом на производственную базу, водитель был трезв, - уточнили в пресс-службе предприятия.



Отмечается, что если подтвердится факт опьянения, то к водителю будут применены меры дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения.

