Житель Бурятии вышел из колонии и жестоко убил женщину

Тело он сбросил в подполье и закидал досками



18 января в подполье одного из домов в селе Покровка Бичурского района Бурятии обнаружили тело 53-летней женщины. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.



В результате следственно-оперативных мероприятий подозреваемого установили и задержали. Им оказался 61-летний бездомный мужчина. Дома у него нет, так как он совсем недавно вышел из колонии.



- По данным следствия, подозреваемый после освобождения из исправительной колонии приехал в село Покровка. Спустя несколько дней он встретил знакомую местную жительницу, которая пригласила его к себе домой. Там 8 января между ними на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, в ходе которой злоумышленник напал на женщину, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Сначала нападавший накинул ей на шею петлю и стал душить. Затем нанёс несколько ударов ножом по телу. После скинул в подполье, где нанёс ещё два удара клинком в шею и оставил в коробе, закидав сверху досками.



Женщина скончалась. Убийца же уехал из села в другой район, где несколько дней прятался у родственника.



Спустя 10 дней тело погибшей нашли её родственники.



На допросе задержанный дал признательные показания. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.



