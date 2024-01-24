Тело он сбросил в подполье и закидал досками
18 января в подполье одного из домов в селе Покровка Бичурского района Бурятии обнаружили тело 53-летней женщины. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
В результате следственно-оперативных мероприятий подозреваемого установили и задержали. Им оказался 61-летний бездомный мужчина. Дома у него нет, так как он совсем недавно вышел из колонии.
- По данным следствия, подозреваемый после освобождения из исправительной колонии приехал в село Покровка. Спустя несколько дней он встретил знакомую местную жительницу, которая пригласила его к себе домой. Там 8 января между ними на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, в ходе которой злоумышленник напал на женщину, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Сначала нападавший накинул ей на шею петлю и стал душить. Затем нанёс несколько ударов ножом по телу. После скинул в подполье, где нанёс ещё два удара клинком в шею и оставил в коробе, закидав сверху досками.
Женщина скончалась. Убийца же уехал из села в другой район, где несколько дней прятался у родственника.
Спустя 10 дней тело погибшей нашли её родственники.
На допросе задержанный дал признательные показания. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Житель Бурятии вышел из колонии и жестоко убил женщину
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