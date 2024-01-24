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В Бурятии в сгоревшем доме нашли тело 19-летнего парня

В Бурятии в сгоревшем доме нашли тело 19-летнего парня
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Его тело нашли во время разборки сгоревших конструкций

Ранним утром 23 января на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о пожаре в СНТ «Восход» Заиграевского района Бурятии. Там горел неэксплуатируемый дом.

- На момент прибытия первого пожарного подразделения дом был полностью охвачен огнём, существовала угроза распространения огня на пристроенный гараж, в котором находился автомобиль Lada Samara. Пожарные смогли эвакуировать автомобиль из гаража. Возгорание было потушено в течение трёх часов. В результате пожара полностью сгорел дом на площади 64 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Днём 24 ноября в ходе разборки конструкций дома обнаружили обгоревшее тело. Личность погибшего установлена – это 19-летний молодой человек.

Причины пожара и обстоятельства гибели парня устанавливаются.



Как сообщал «Байкал-Dailу», утром 24 января в пригородном селе Поселье на пожаре в частном доме погибла 12-летняя девочка
пожар смерть

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