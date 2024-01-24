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В столице Монголии ликвидируют последствия ночного взрыва

Происшествия,  Фото:Баир Мохосоев
В пожаре погибли шесть человек 

В Монголии специальная государственная комиссия провела срочное заседание по поводу взрыва грузовика, перевозившего сжиженный газ. По словам вице-премьера страны С. Амарсайхана, создана рабочая группа по оказанию помощи семьям погибших в результате аварии.

По последним данным, в результате последующего пожара погибли три сотрудника монгольского МЧС и три местных жителя. 10 человек доставлены в ожоговый центр, пять человек находятся в реанимации, и пять человек проходят лечение в общей палате – у них состояние средней степени тяжести с ожогами 2-3 степени. Медики сообщили, что состояние троих граждан, поступивших в больницу, очень тяжёлое. Также один ребёнок доставлен в токсикологический центр центрального военного госпиталя, трое детей доставлены в дом матери и ребёнка.

Кроме этого, в результате пожара были повреждены 29 автомобилей и 60 квартир. Администрации Улан-Батора было приказано оплатить временное жильё пострадавшим семьям.

Более 10 единиц техники работали для ликвидации пожара более трёх часов. Горевшее здание осмотрят специалисты для принятия решения о дальнейшей его эксплуатации и рисках обрушения.

Стоит отметить, что по словам правоохранительных органов, при проверке инцидента выяснилось отсутствие лицензии у автомобиля, перевозившего сжиженный газ. В момент происшествия на дороге не было полиции, движение регулировали светофоры.

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Монголия взрыв

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