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Приехавшего в Карелию жителя Бурятии осудили за изнасилование

Приехавшего в Карелию жителя Бурятии осудили за изнасилование
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина сядет в колонию особого режима

В Петрозаводске вынесли приговор 36-летнему мужчине, который приехал в Карелию из Бурятии на заработки. Его признали виновным по пункту «б» части 2 статьи 131 Уголовного кодекса РФ («Изнасилование, соединённое с угрозой убийством»), сообщили в региональном следственном управлении СКР России.

Всё произошло год назад, в январе 2023-го. Злоумышленник был у себя дома со знакомой. Угрожая девушке убийством, мужчина её изнасиловал.

Причастность жителя Бурятии к преступлению подтверждается совокупностью собранных доказательств. Среди них – показания самой потерпевшей и свидетелей и заключения судебных экспертиз. Известно, что насильник ранее уже привлекался к уголовной ответственности и бывал в местах лишения свободы.

Суд вынес ему приговор – шесть лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

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