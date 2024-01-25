Приехавшего в Карелию жителя Бурятии осудили за изнасилование



В Петрозаводске вынесли приговор 36-летнему мужчине, который приехал в Карелию из Бурятии на заработки. Его признали виновным по пункту «б» части 2 статьи 131 Уголовного кодекса РФ («Изнасилование, соединённое с угрозой убийством»), сообщили в региональном следственном управлении СКР России.



Всё произошло год назад, в январе 2023-го. Злоумышленник был у себя дома со знакомой. Угрожая девушке убийством, мужчина её изнасиловал.



Причастность жителя Бурятии к преступлению подтверждается совокупностью собранных доказательств. Среди них – показания самой потерпевшей и свидетелей и заключения судебных экспертиз. Известно, что насильник ранее уже привлекался к уголовной ответственности и бывал в местах лишения свободы.



Суд вынес ему приговор – шесть лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.



