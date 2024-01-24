В Улан-Удэ зоозащитники заявили о поджоге дома с сотней животных



На официальной странице улан-удэнского фонда помощи животным «Собака счастья» накануне рассказали, что ночью неизвестные подожгли жильё пенсионеров, которые приютили более сотни животных – 21 кошку и 87 собак. Четвероногие проживали в самом доме и на участке, утверждают зоозащитники.



Они сообщили «Байкал-Daily», что всё произошло в столице Бурятии, в СНТ «Пищевик». В пресс-службе республиканского МВД отметили, что никаких заявлений о поджоге в правоохранительные органы пока не поступало.



Тем не менее, волонтёры решили помочь выжившим животным. По их словам, погибли все кошки и 30 псов. Осталось где-то с полсотни.



- Сгорели заживо, задохнулись в дыму. Одна собака закрыла своим телом щенков и погибла, но спасла малышей. Щенки – ещё совсем крохи, им срочно нужна приёмная мама – кормящая, – сообщили в организации.



Хозяина дома, по словам волонтёров, сначала даже увезли в больницу, однако он выписался досрочно и пошёл искать разбежавшихся от страха четвероногих. Его жены в момент поджога в жилье не было и она, к счастью, не пострадала. Пока погорельцы поселились у сына.



- Всё это зверство устроили местные жители из-за того, что дедушка собирал по району ими же выкинутых собак и держал у себя. Да, 87 собак на участке шумят и мешают. Но бездомные животные не берутся из воздуха, – подчеркнули в фонде.



Зоозащитники отметили: хоть они и не одобряют такого количества псов в жилом секторе, «это никак не оправдывает поджог и убийство». Вместе с представителями другой благотворительной организации – «Остров добра» – они возьмутся на спасение остальных питомцев.