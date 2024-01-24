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В Бурятии стали известны подробности страшного пожара, где погибла девочка

В Бурятии стали известны подробности страшного пожара, где погибла девочка
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии; ГУ МЧС по Бурятии
Трагедия произошла в многодетной семье

Стали известны подробности пожара в пригородном селе Поселье, который произошёл сегодня утром, 24 января. Погибла 12-летняя девочка, её мать госпитализировали с отравлением продуктами горения.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших. Однако в следственном управлении уточнили новые данные о трагедии.

- По данным следствия, в доме проживали супруги, которые воспитывали четверых несовершеннолетних детей. Утром 24 января две девочки уехали на уроки в школу; родители с оставшимися детьми продолжали спать. В этот момент в доме на первом этаже произошло возгорание. Пламя и дым быстро стали распространяться по жилому помещению. Мужчина проснулся, попытался самостоятельно потушить пожар, после чего с супругой вынес со второго этажа сына и дочь, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.


Однако к этому времени 12-летняя девочка надышалась дымом и скончалась. Ее мать госпитализировали также с признаками отравления продуктами горения.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Следователь и сотрудники МЧС осмотрели место происшествия. Предварительно установлен очаг возгорания – на кухне в месте монтажа электропроводки за обшивкой стены. Пожар мог возникнуть в результате короткого замыкания. Для установления точной причины возгорания в ближайшее время будет назначено пожарно-техническое исследование. Также проводятся другие следственные действия.

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