В Забайкалье экс-таможенника отправили за решётку

Он признан виновным в превышении должностных полномочий



Бывший сотрудник таможенного поста МАПП «Забайкальский» Читинской таможни признан виновным в превышении должностных полномочий. Он незаконно перемещал товары народного потребления, в том чёрную икру.



- В сентябре 2019 года сотрудник таможенного органа незаконно переместил через границу предназначенные для коммерческой деятельности товары народного потребления, в том числе чёрную икру, без надлежащего таможенного осмотра и оформления, - сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.



Преступную деятельность таможенника пресекли сотрудники УФСБ.



Суд назначил мужчине два года лишения свободы в колонии-поселении. Также он два года не сможет занимать определённые должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.



Приговор в законную силу пока не вступил.

