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В Забайкалье экс-таможенника отправили за решётку

В Забайкалье экс-таможенника отправили за решётку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он признан виновным в превышении должностных полномочий

Бывший сотрудник таможенного поста МАПП «Забайкальский» Читинской таможни признан виновным в превышении должностных полномочий. Он незаконно перемещал товары народного потребления, в том чёрную икру.

- В сентябре 2019 года сотрудник таможенного органа незаконно переместил через границу предназначенные для коммерческой деятельности товары народного потребления, в том числе чёрную икру, без надлежащего таможенного осмотра и оформления, - сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Преступную деятельность таможенника пресекли сотрудники УФСБ.

Суд назначил мужчине два года лишения свободы в колонии-поселении. Также он два года не сможет занимать определённые должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Приговор в законную силу пока не вступил.
Таможня превышение должностных полномочий

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