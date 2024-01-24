Читинец на спор сорвал с незнакомца дорогие наушники и скрылся

Он поспорил с другом, что сумеет совершить грабёж



В полицию Читы обратился 20-летний местный житель с заявлением о грабеже – незнакомец сорвал с него наушники стоимостью 14 тысяч рублей.



- Молодой человек ожидал автобус на остановке общественного транспорта. В этот момент к нему подбежал неизвестный и сорвал наушники, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Ориентировку с приметами подозреваемого передали наружным нарядам полиции. Вскоре во время патрулирования улиц полицейские заметили подходящего по примета гражданина. Его задержали и доставили в отдел полиции.



19-летний парень признался, что поспорил с другом, что сможет похитить наушники у прохожего и скрыться. Похищенное он намеревался сдать в ломбард, но не успел.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Наушники возвращены владельцу.

