Он поспорил с другом, что сумеет совершить грабёж
В полицию Читы обратился 20-летний местный житель с заявлением о грабеже – незнакомец сорвал с него наушники стоимостью 14 тысяч рублей.
- Молодой человек ожидал автобус на остановке общественного транспорта. В этот момент к нему подбежал неизвестный и сорвал наушники, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Ориентировку с приметами подозреваемого передали наружным нарядам полиции. Вскоре во время патрулирования улиц полицейские заметили подходящего по примета гражданина. Его задержали и доставили в отдел полиции.
19-летний парень признался, что поспорил с другом, что сможет похитить наушники у прохожего и скрыться. Похищенное он намеревался сдать в ломбард, но не успел.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Наушники возвращены владельцу.
Читинец на спор сорвал с незнакомца дорогие наушники и скрылся
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