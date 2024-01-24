В Бурятии на пожаре погиб ребёнок, ещё пятеро человек пострадали

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Пожар произошёл в иволгинском ДНТ



Один ребёнок погиб и ещё пятеро человек пострадали при пожаре в Иволгинском районе Бурятии. Сегодня утром, 24 января, горел жилой дом в ДНТ «Жемчуг».



Как сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС, сигнал пожарные получили в 8:30. Когда первое пожарное подразделение прибыло на место, двуэтажный частный дом был сильно задымлён.



Со второго этажа пожарные эвакуировали прятавшихся там людей, в том числе двух детей. К сожалению, один из них – 12-летний ребёнок – скончался. Его смерть констатировала бригада скорой помощи.



- В тяжёлом состоянии в БСМП госпитализировали 45-летнюю женщину. Ещё четверо человек, в том числе один ребёнок, находятся в удовлетворительном состоянии, - уточнили в агентстве ГО и ЧС.







На данный момент возгорание локализовано. На месте продолжают работать пожарные – 17 человек и пять единиц техники.



Причины трагедии установит дознаватель МЧС.



