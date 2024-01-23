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Житель Бурятии прикарманил чужой телефон и украл с карты деньги

Житель Бурятии прикарманил чужой телефон и украл с карты деньги
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Телефон не был «запаролен»

23-летний житель Тарбагатайского района Бурятии нашёл в такси мобильный телефон, который обронил предыдущий пассажир. В темноте он не разглядел гаджет, решил, что это телефон его жены, и забрал с собой.

Только дома он понял, что забрал чужой телефон, однако всё равно решил оставить его себе. Устройство не было защищено паролем. Так молодой человек обнаружил установленные в телефоне мобильные приложения двух банков, к которым подобрал пароль для входа. Он оказался одинаковым.

- Обнаружив на банковских счетах денежные средства, подсудимый перевёл их себе на банковскую карту по номеру телефона. В общей сложности собственник мобильного телефона лишился не только самого гаджета стоимостью 20 тысяч рублей, но и денег с банковских счетов на сумму более 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Тарбагатайского районного суда.

Преступника установили с помощью электронных баз данных банков. После разоблачения молодой человек не только вернул украденный мобильный телефон, но и полностью возместил потерпевшему деньги.

- С учётом мнения потерпевшего, который принял извинения, принесённые ему подсудимым, привлечения последнего к уголовной ответственности впервые, положительных характеристик по месту жительства, суд приговорил мужчину за обе кражи к наказанию в виде двух лет и одного месяца лишения свободы условно, установив испытательный срок два года, - сообщили в суде.

Приговор в законную силу не вступил.
кража

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