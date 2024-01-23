Забайкальца осудили в Иркутске за две тонны нефрита

Нефрит он прятал в гаражных боксах



В Иркутске предстал перед судом 33-летний житель Забайкальского края. Его признали виновным по статье «Незаконный оборот нефрита».



- Суд установил, что в августе подсудимый приобрёл и хранил самовольно добытый нефрит в нескольких гаражных боксах на территории Октябрьского района Иркутска. Вес изъятого природного минерала составил около 2 тонн, стоимость – более 2 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Мужчина полностью признал вину в содеянном. Он активно способствовал следователям МВД в расследовании уголовного дела.



Суд назначил «чёрному добытчику» наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Добытый нефрит был конфискован в доход государства.



