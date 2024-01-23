Под Ангарском подтопило 12 садовых участков

Произошло это из-за ледостава на Ангаре



В садоводстве «Этилен» в Ангарске произошло частичное подтопление 12 садовых участков. Это случилось из-за продолжающегося ледостава на Ангаре.



Садоводство «Этилен» расположено в зоне возможного подтопления водами рек Ангара и Китой. Всего здесь 320 участков.



Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Иркутской области. На месте дежурят представители администрации Ангарского городского округа и пожарные.



Специалисты отметили, что угрозы жизни населения нет.



- На случай ухудшения ситуации в готовности к эвакуации находятся силы и средства МЧС, областной пожарно-спасательной службы и администрации Ангарского городского округа, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



В соответствии с решением Енисейского Бассейнового водного управления, расходы Иркутской ГЭС снижены до 2000 кубометров в секунду. При дальнейшем подъёме уровня воды сбросные расходы будут снижены.

