Мужчина предстанет перед судом
В Забайкальском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя города Краснокаменск, обвиняемого в убийстве.
По данным следствия, ночью 11 сентября 2023 года в Краснокаменске обвиняемый, будучи пьяным, убил 32-летнюю женщину.
Мужчина познакомился с женщиной у кафе. После совместного распития алкоголя он предложил довезти новую знакомую до дома. В пути они поссорились, и водитель задушил жертву.
После спрятал тело на пустыре и сбежал.
- Обвиняемый был задержан через несколько дней в ходе совместной работы следователей СК и сотрудников полиции. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного следствия обвиняемый признался в совершении преступления. А ходе проверки показаний на месте подробно рассказал следователям об обстоятельствах совершённого убийства, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Уголовное дело направлено в суд. Ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за совершение ряда особо тяжких преступлений, в том числе убийства и длительное время отбывал наказание в местах лишения свободы. Отягчающим обстоятельством при вынесении приговора станет рецидив преступлений.
Забайкалец задушил женщину и спрятал тело на пустыре
Происшествия, Фото:
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