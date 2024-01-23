В Бурятии фигуранту дела о теракте на БАМе продлили арест

Суд согласился с доводами следствия, что гражданин Белоруссии сбежать, находясь на свободе
22 января Советский районный суд Улан-Удэ продлил срок содержания под стражей гражданину Белоруссии, который подозревается в подрыве двух поездов на участке БАМа в Бурятии.
- Суд учёл характер и степень общественной опасности инкриминируемого Е. преступления, отсутствие регистрации и места жительства на территории РФ. Суд нашёл обоснованными доводы следствия о том, что Е. может скрыться от органов следствия и суда, вступить в контакт с неустановленными соучастниками преступлений с целью создания ложных доказательств своей невиновности или уничтожения имеющихся, либо иным путём воспрепятствовать производству по уголовному делу, - сообщили в пресс-службе суда.
Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло 29 ноября на перегоне Итыкит – Окусикан в Северомуйском тоннеле в Бурятии. На движущемся поезде взорвались взрывные устройства, управляемые дистанционно. Загорелось несколько вагонов-цистерн и топливо, которое в них находилось.
Повреждённый состав остановили, для тушения выехали пожарные поезда с ближайших станций. При этом движение поездов не прерывалось, был оперативно организован объезд. Вскоре стало известно, что произошёл взрыв на ещё одном составе, где также загорелись вагоны.
«Вследствие взрывов на поездах произошло разрушение вагонов-цистерн, возгорание и разлив перевозимого в них топлива, повреждение железнодорожной инфраструктуры, в том числе элементов тоннеля. Восточно-Сибирской железной дороге причинен значительный имущественный ущерб», - уточнили сегодня в Советском районном суде.
Движение поездов на перегоне Итыкит — Окусикан было полностью восстановлено 2 декабря.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Террористический акт». Спустя несколько дней подозреваемого установили и задержали. Им оказался 52-летний гражданин Беларуси. На допросе он признался, что действовал по заданию проживающего в Литве соотечественника, который работает на украинские спецслужбы.
- Товарищ поинтересовался, как часто я езжу в Россию. Вернее, езжу ли я в Россию и когда поеду ещё раз. И предложил довезти посылку. Естественно, за вознаграждение. Я с человеком был знаком несколько лет, он внушал доверие. Да, потом возникли вопросы: что, чего, почему. И он объяснил, что это магнитные мины, чтобы взорвать какой-нибудь состав и остановить движение на БАМе. Я согласился, доехал до Северобайкальска, установил устройства, что вызвало повреждение двух составов, - рассказал тогда подозреваемый (видео оперативной съёмки ФСБ опубликовали ТАСС и РИА Новости).
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