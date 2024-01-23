23 января

22 января

Популярное

В Бурятии стали известны подробности пожара в гостевом доме на Байкале

В Бурятии стали известны подробности пожара в гостевом доме на Байкале
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Огонь уничтожил комнату и повредил крышу

Как сообщал «Байкал-Dailу», днём 22 января в селе Турка Прибайкальского района Бурятии горел двухэтажный гостевой дом. Подробности раскрыли в республиканском агентстве ГО и ЧС.

- На момент прибытия первого пожарного подразделения внутри здания наблюдалось сильное задымление, огонь перешёл на крышу дома. Очаг возгорания был потушен в течение часа. В результате пожара выгорела хозяйственная комната на первом этаже, повреждена кровля гостевого дома. Общая площадь пожара составила 50 кв.м., - сообщили в агентстве.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрической проводки.

Всего в тушении пожара участвовали девять человек и пять единиц техники.

пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии «хозяйственный» вор украл пустующий тепляк
В Бурятии «хозяйственный» вор украл пустующий тепляк
Происшествия, 23.01.2024
Молодой человек воспользовался тем, что владелица постройки переехала  
В Бурятии произошёл пожар в общежитии
В Бурятии произошёл пожар в общежитии
Происшествия, 23.01.2024
Коридор окутал сильный дым
В Бурятии семья осталась без дома после пожара
В Бурятии семья осталась без дома после пожара
Происшествия, 23.01.2024
Погорельцы потеряли дом и все личные вещи
У забайкальца изъяли патроны, купленные у незнакомца
У забайкальца изъяли патроны, купленные у незнакомца
Происшествия, 23.01.2024
Мужчина купил боеприпасы на остановке 
В Бурятии на ночь глядя произошло землетрясение
В Бурятии на ночь глядя произошло землетрясение
Происшествия, 23.01.2024
На этот раз тряхнуло Курумканский район

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^